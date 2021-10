Męki Darłovii Darłowo w IV lidze. Zespół zaliczył fatalną serię INNE WYNIKI 10 kolejki

Sokół Karlino kontra Darłovia Darłowo 3:1 (2:0)

Trener Kaźmierczak odpowiedział na to momentalnie i rzucił do gry zmienników. Pawła Muzykę i Bartosza Dywana zastąpili Damian Kulon i Bartosz Stankiewicz. Jednak wynik nie uległ zmienia w I części gry. W II Sokół długo kontrolował przebieg boiskowych wypadków. Dopiero w końcówce Darłovia doszła do głosu. Po jednaj z akcji arbiter podyktował rzut wolny - ok. 20 metrów od bramki Sokoła. Do piłki podszedł Daniel Wólkiewicz i próbował ponad murem trafić piłką do siatki. Futbolówkę w murze zatrzymał jeden z zawodników Sokoła, ale uczynił to ręką, za co arbiter podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Konrad Rokicki i zrobiło się tylko 2:1. Tyle, że była już 85 minuta meczu. Po tym golu Darłovia uwierzyła, że może wywieść z Karlina punkt. Nie kombinowała tutaj za wiele. Raz za razem wstrzeliwała piłki w pole karne gospodarzy licząc na ich błąd. Niestety, ale w doliczonym czasie gry nadziała się na kontrę i do tego Bartłomiej Fastyn zaliczył samobójcze trafienie - 3:1 rozstrzygnęło losy meczu.