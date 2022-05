Matura 2022 w ZSA ze Sławna i ZSM z Darłowa. Pierwszy dzień ZDJĘCIA

ZSA w Sławnie także rozpoczęło maturę 2022 od j. polskiego. Zobaczcie zdjęcia.

Jakie tematy?

Wkrótce koniec pierwszego egzaminu z serii matur 2022 roku. Dokładne polecenia ostatniego zadania według nieoficjalnych informacji to:

1. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

2.Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

3.Interpretacja wiersza "Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana.