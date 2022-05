Matura 2022. Matematyka w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Trzy klasy maturalne podchodziły do egzaminu z matematyki w dniu 5 maja 2022 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej absolwenci losowali numery ławek i budziło to sporo emocji. Tradycyjnie nikt nie chciał trafić do pierwszej ławki...