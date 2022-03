Marzec w Sławnie: Przegląd prasy z lutego 2022 w Sławnie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd lutego 2022 w Sławnie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy? Podpowiadamy, jak to można zrobić. Zachęcamy, aby informować naszą redakcję o tego typu akcjach. Będziemy je nagłaśniali. Kontakt do nas: tel. 797001067, znajdziecie nas też na facebooku wpisując slawno.naszemiasto.pl lub Tomasz Turczyn lub ślijcie email-e: [email protected]

Uwaga: artykuł jest LIVE, a więc jest aktualizowany na bieżąco. Prosimy go odświeżać. Zachęcamy by go udostępniać na portalach społecznościowych. Dziękujemy!

W Bobolinie zorganizowano 23 Bal Charytatywny na rzecz Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Darłowie. Zobaczcie kolejną galerię zdjęciową z tej dobroczynnej imprezy.