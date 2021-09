Maraton na raty w Sławnie. Wyniki 3 odsłony, ZDJĘCIA, WIDEO - aktualizacja

Bieganie w Sławnie - podsumowanie 3 edycji - Maraton na raty



25 września 2021r. w Sławnie po raz trzeci w sezonie 2021/2022, na stadionie i po ścieżkach rowerowych odbył się Maraton i Mini Maraton na Raty. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, zachęcamy do zaplanowania sobie czasu na rekreację, odnowę sił psychofizycznych. W trzeciej odsłonie zawodów wzięło udział 84 biegaczy.



- Następny raz spotykamy się 02 października i tak co sobota o godz. 9.00 do 11 listopada - zapowiada Krzysztof Kowalczyk, dyrektor OSiR w Sławnie.

Maratony na Raty organizowane są w ramach programu profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

25.09.2021r.

Mini Maraton i Maraton na Raty

Dziewczęta rocznik 2019 i młodsze - 50m

1. Joanna Czyż Sławno 2019 21,53