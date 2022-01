Malechowo. Rybacy zablokowali drogę krajową nr 6. Protest ZDJĘCIA

- Oczekujemy przede wszystkim rozmowy z panem ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Chcemy się spotkać natychmiast i rozmawiać o naszych problemach. Brakuje nam pieniędzy na życie. Pieniądze zostały zablokowane przez departament rybołówstwa, nie wiemy dlaczego ich się nie wypłaca. Pieniądze te przekierowuje się na akwakulturę i przetwórstwo. Nie wiemy dlaczego nie ratuje się naszego dobra narodowego, jakim jest rybołówstwo przybrzeżne - mówił w rozmowie z naszą redakcją Artur Jończyk.

- Najważniejszym postulatem jest to, że zostaliśmy pozbawieni jakichkolwiek środków do życia, nie możemy pracować i nie mamy żadnej pomocy. Czym wyżywić nasze rodziny, co się z nami stanie za miesiąc? Mamy zakaz połowu dorsza i łososia, a to były ryby, z których głównie się utrzymywaliśmy - dodał Rafał Bocheński, rybak z Darłowa.