Malechowo. Niezwykłe miejsce, które warto odwiedzić ZDJĘCIA, WIDEO Tomasz Turczyn

Fort Marian - Muzeum Militarne w Malechowie plus strzelnica sportowa. To miejsce dla twardzieli, które warto odwiedzić. Jadąc krajową drogą nr 6 od strony Sławna w kierunku Koszalina zauważycie z daleka czołgi, armaty, samoloty... To "zabawki" Mariana Laskowskiego - znanego z organizacji Międzynarodowych Zlotów Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie, ale też z występów w różnych programach telewizyjnych.