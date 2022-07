Lokatorce pada na głowę przez dziurawy dach. O jego wymianie musi zdecydować wspólnota

Pani Joanna ma kapiący problem. Konkretnie chodzi o dach budynku przy ulicy Grottgera w Sławnie.

- Od lat staram się o to, aby dach został położony na nowo

- mówi pani Joanna.

- Bo, gdy pada deszcz to jestem zalewana.

Aktualnie budynek ma zawiązaną wspólnotę mieszkaniową, którą zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Wybrzeże.

- Już kilkakrotnie łataliśmy ten dach doraźnie i zrobimy to kolejny raz, ale prawda jest taka, że dach nadaje się tylko do wymiany

- mówi Kazimierz Olejniczak, prezes SM Wybrzeże.

- Tyle, że za taką inwestycję musi zapłacić wspólnota mieszkaniowa, a więc wszyscy lokatorzy wchodzący w jej skład. Jak robią inne wspólnoty przy tego typu inwestycjach? Biorą kredyt i je wykonują. Oczywiście później lokatorzy ten kredyt spłacają solidarnie. Tym samym wszystko jest w rękach mieszkańców i to oni podejmują strategiczne decyzje. My się do nich dostosowujemy.