Kwitnące rzepaki w kwietniu w p. sławieńskim to anomalia pogodowa [ZDJĘCIA]

- Rzepak powinien rozpocząć kwitnąć na przełomie kwietnia i maja - mówi Zdzisław Sieradzki, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej. - To co się teraz dzieje na polach jest związane z anomalią pogodową. Nie było zimy i rośliny szybko rozpoczęły wegetację, a praktycznie jej nie przerwały. Obawiam się, że przez to rzepak będzie słabszy w tym roku w porównaniu do średniego plonu z ubiegłych lat. To dlatego, że rośliny nie miały jak dostatecznie się wykształcić.