Kwiaty dla mamy w gminie Postomino [ZDJĘCIA] - 2020 r.

- Konkurs „Kwiaty dla Mamy” był świetną okazją do tego, aby zrobić Mamie podwójną niespodziankę. Przede wszystkim rywalizując dla niej, a w przypadku wygranej - otrzymując upominek, dostarczony w dniu jej święta. Nikt wcześniej nie wiedział co jest nagrodą w konkursie. Uchylamy rąbka tajemnicy, otóż Mamy otrzymały przepiękne kompozycje kwiatowe zakupione w kwiaciarni, które dostarczyliśmy pod same drzwi. Mamy nadzieję, że niespodzianka się udała - mówi Marek Leśniewski, dyrektor CKiS Postomino. - Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Łącznie wpłynęło 58 prac. Zgłoszenia docierały do nas nawet w godzinach nocnych. Jury miało bardzo duże wyzwanie, aby wyłonić te najpiękniejsze. Uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością, a bukiety i kompozycje były bardzo bogate i kolorowe , o czym można się przekonać w galerii.