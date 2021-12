Kosierzewo. Samochód uderzył w drzewo, jedna osoba jest ranna ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Na drodze w okolicy Kosierzewa (gm. Malechowo) Volkswagen Passat uderzył w przydrożne drzewo. Miało to miejsce w poniedziałek - 20 grudnia 2021 roku. Strażacy apelują do kierowców o ostrożność i jazdę dostosowaną do warunków pogodowych.