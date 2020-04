Koronawirus. Sesji Rady Powiatu w Sławnie nie będzie. Przewodniczący wyjaśnia [FOT]

Uprzejmie informuję, że planowałem przed świętami Wielkiej Nocy zwołać kolejną sesję Rady Powiatu w Sławnie. Po konsultacji z Panem Starostą – w związku ze stanem epidemii w naszym kraju – postanowiłem odstąpić od tego zamiaru. Zgodnie z Art. 15.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r . o samorządzie powiatowym „Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał”. Ponieważ ostatnie nasze obrady miały miejsce w dniu 20 lutego b.r. na tą chwilę nie mamy konfliktu z prawem, a jak będzie dalej, niestety nie jesteśmy aktualnie przewidzieć.

Nie chcąc narażać zarówno zdrowia Państwa jak i pracowników Starostwa nie widzę potrzeby gromadzenia się. Na dzień dzisiejszy nie mamy pilnych spraw, wymagających podjęcia uchwał.

Zachęcam również Państwa do ograniczania bezpośrednich spotkań z wyborcami w swoich okręgach. Swoją aktywność proponuję realizować za pomocą technicznych środków łączności, w tym również zaplanowanych „dyżurów radnych”. Informację o wyborze komunikatora można zgłosić do biura rady i za jego pośrednictwem na stronę internetową starostwa jak i do lokalnych mediów.

W tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie proszę o apelowanie do naszych mieszkańców o dyscyplinę i stosowanie się do wprowadzanych ograniczeń. Wspólnie, odpowiedzialnie przejdźmy przez to.

Głęboko wierzę, że to kwestia czasu i życie wróci do normy, a My w pełnym zakresie powrócimy do sprawowania naszych mandatów.

Życzę zdrowia.