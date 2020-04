Koronawirus. Samorząd w Darłowie kupił 20 tysięcy maseczek ochronnych dla mieszkańców [ZDJĘCIA]

Wcześniej pracownicy Urzędu Miejskiego rozdysponowali też około 1500 maseczek jednorazowych. Część tych jednorazowych została przekazana też do Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Łącznie do Darłowa dotarło już ponad 12 tysięcy maseczek wielokrotnego użytku, które będą rozdysponowane wśród mieszkańców. Do domów dostarczają je pracownicy Straży Miejskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości.

- Chcemy, by każdy mieszkaniec Darłowa otrzymał własną maseczkę i ten stan osiągniemy najprawdopodobniej jeszcze przed świętami - informuje Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. – Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w rozdzielanie i dystrybucję.

Warto dodać, że łącznie do Darłowa ma dotrzeć blisko 20 tysięcy maseczek ochronnych. Burmistrz Darłowa jest również w stałym kontakcie z prezydentem Koszalina. Dzięki temu miasto Darłowo dołączy do dużego zamówienia na sprowadzenie maseczek antywirusowych najwyższej jakości bezpośrednio z Chin. Do Darłowa w ten sposób dotrą kolejne 3 tysiące maseczek i 300 kombinezonów ochronnych.