Koronawirus. Nowe zachorowania w zachodniopomorskim [KOMENTARZ] - aktualizacja 05.04.2020

Dodajmy, że Ministerstwo Zdrowia zmieniło sposób raportowania w sprawie zakażonych koronawirusem. Od teraz robi to dwa razy na dobę, a wcześniej dane przekazywało trzykrotnie.

Nadal na bieżąco będziemy zamieszczali na naszym portalu komunikaty epidemiologiczne z p. sławieńskiego. Według ostatnich danych na tym terenie jest 1 osoba zakażona koronawirusem. To starsza kobieta z Rusinowa w gminie Postomino hospitalizowana w koszalińskim szpitalu. Ta ostatnia placówka nie podaje jaki jest stan zdrowia chorej.

Komentarz redakcji

W jednej z aptek w Sławnie można kupić maseczki ochronne, takie na około 2 godziny. Płaci się za nie 5 zł od sztuki. To bardzo drogo, bo wcześniej taka maseczka była po 0,50 zł. Na tym prostym przykładzie chciałem zwrócić Państwa uwagę na kwestię cen środków ochrony osobistej w momencie, gdy minister zdrowia mówi, że zmierzamy w kierunku noszenia obowiązkowo maseczek na ulicy. Uważam, że rząd powinien kontrolować tutaj ceny takich środków ochrony w taki sposób, aby one były dostępne dla obywateli. Część samorządów kupuje maseczki i dostarcza je mieszkańcom. Tak zrobił Słupsk, Koszalin, ale też Darłowo, gmina Darłowo, gmina Postomino, Sławno i gmina Sławno. Część samorządów dostarcza je wszystkim mieszkańcom, a część np. służbom mundurowym, pracownikom służby zdrowia. Ruszyły też akcje szycia maseczek w całym powiecie. Popieram to wszystko i apeluję, aby zwrócić uwagę na to, aby ceny maseczek nie były windowane. To samo dotyczy jednorazowych rękawiczek gumowych. Na przykład kupienie ich w czwartek, piątek i sobotę w Sławnie graniczyło z cudem.

Tomasz Turczyn

AKTUALIZACJA - 05.04.2020 r. - godz. 10.20

Ministerstwo Zdrowia wylicza, że mamy 207 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.