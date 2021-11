Koronawirus nie odpuszcza. W trzy dni w p. sławieńskim aż 57 zakażeń RAPORT Tomasz Turczyn

W ciągu trzech dni (13 - 15 listopada 2021 r.) w powiecie sławieńskim zanotowano aż 57 nowych zakażeń koronawirusem. W poniedziałek dużo ich też jest na Pomorzu i to jest w strefie koloru czerwonego, a więc oznacza to, że tutaj tych zakażeń jest dużo w stosunku do liczby mieszkańców. Patrz zdjęcia.