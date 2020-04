Koronawirus. Darłowo kupiło kombinezony ochronne i rozdało [ZDJĘCIA]

Po tym jak wśród mieszkańców Darłowa rozprowadzono blisko 30 tysięcy maseczek ochronnych zakupionych przez miasto i uszytych w społecznej akcji, do miasta dotarła kolejna cenna przesyłka. Tym razem są to profesjonalne kombinezony ochronne, które udało się sprowadzić dzięki współpracy z prezydentem Koszalina, do którego zamówienia dołączyło się miasto Darłowo.