Koronawirus. Apel mieszkanki Sławna, bardzo ważny. Warto wziąć go sobie do serca

- W imieniu osób starszych i niepełnosprawnych, zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby w tych trudnych dla nas wszystkich czasach, pierwszeństwo wejścia do sklepów spożywczych na terenie Sławna miały opiekunki środowiskowe zatrudnione w MOPS w Sławnie. Jest to niezmiernie istotne, gdyż Panie te mają bardzo ograniczony czas na zrobienie nam zakupów. Już w poprzednim tygodniu zdarzały się przypadki, że opiekunki musiały stać w bardzo dużych kolejkach i nie mogły zrobić nam zakupów - mówi pani Halina ze Sławna.

Opiekunki środowiskowe posiadają odpowiednie zaświadczenia.

- Liczymy na Państwa wyrozumiałość i solidarność! Życzymy Wszystkim mieszkańcom zdrowia! - podsumowuje pani Halina.