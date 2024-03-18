Komplet kandydatów do Rady Gminy Postomino. Wybory samorządowe 2024. Kto startuje?

Rada Gminy Postomino. Kto chce być radnym?
W dwóch okręgach wyborczych jest po jednym kandydacie na radnego, a to oznacza, że w tych okręgach wybory się nie odbędą i kandydaci uzyskają mandat radnego bez głosowania.
1 Miejscowość: Jarosławiec
- ZIĘBA Łukasz Robert KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Jarosławiec 41 lat
2 Miejscowość: Nacmierz
- CIEMNY Dominik Bogumił KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA Nacmierz 46 lat
- DURA Janusz Ludwik KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KRUCZKOWSKIEGO Nacmierz 65 lat
- LICNERSKI Grzegorz Henryk KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Nacmierz 41 lat
- ZOSIUK Jacek Mirosław KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Nacmierz 56 lat
3 Miejscowości: Bylica, Rusinowo
- CHRUSZCZ Mateusz Krystian KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Rusinowo 33 lata
- OLZAK Andrzej KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Rusinowo 39 lat
4 Miejscowości: Jezierzany, Łącko, Wicko Morskie
- KLINKOSZ Marcin Wojciech KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Jezierzany 33 lata
- WRZESIEŃ Władysław Robert KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Łącko 53 lata
5 Miejscowości: Korlino, Królewko, Królewo
- GALEK Mateusz Piotr KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Królewo 31 lat
- ŻUKOWSKA Helena KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Korlino 40 lat
6 Miejscowości: Górsko, Marszewo, Złakowo
- MAROSZEK Monika KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Górsko 34 lata
- RUCHNIAK Anna Maria KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Marszewo 42 lata
- STOŻEK-KOWALSKA Agnieszka KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Złakowo 67 lat
7 Miejscowości: Kłośnik, Postomino, Wykroty
- CICHY PawełKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Postomino 44 lata
- ZDRZENIECKI Paweł KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Postomino 47 lata
8 Miejscowość: Pieńkowo
- PRUSKE Otylia Gabriela KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KRUCZKOWSKIEGO Pieńkowo 18 lat
- RĄPALSKA Danuta Iwona KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Pieńkowo 57 lat
9 Miejscowości: Pieńkówko, Tyń
- DYBIEC Małgorzata KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Pieńkówko 56 lat
- KASICA Barbara KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Tyń 54 lat
10 Miejscowości: Chudaczewko, Mazów, Wilkowice
- PAKOS Daniel Mariusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Wilkowice 56 lat
- SAWICKI Piotr Edmund KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Mazów 53 lata
11 Miejscowość: Staniewice
- PAŹ Zygmunt Bogdan KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Staniewice 63 lata
- SIL Renata KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Staniewice 53 lat
12 Miejscowości: Nosalin, Pałowo, Pałówko
- FRANCZAK Mariusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Pałówko 51 lat
- KUKOWSKA Alicja Urszula KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Pałowo 60 lat
13 Miejscowość: Pieszcz
- KRUCZKOWSKI Michał Grzegorz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KRUCZKOWSKIEGO Pieszcz 36 lat
- SKROCKI Kamil Alfred KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT PRZYSZŁOŚĆ Pieszcz 38 lat
- ZIELONKA MonikaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Pieszcz 41 lat
14 Miejscowości: Chudaczewo, Masłowice, Ronino
- LEMTIS Artur Konrad KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Ronino 38 lat
- SPOCIŃSKI Dariusz Tadeusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Chudaczewo 55 lat
- WAWRZYNIAK Grzegorz KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA Chudaczewo 42 lata
15 Miejscowości: Dzierżęcin, Kanin, Karsino, Wszedzień
- GIL Krzysztof Mieczysław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Kanin 40 lat
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