Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Komplet kandydatów do Rady Gminy Postomino. Wybory samorządowe 2024. Kto startuje?

Tomasz Turczyn
Tomasz Turczyn
Sprawdziliśmy, kto kandyduje do Rady Gminy Postomino? Kto chce zostać radnym w wyborach samorządowych 2024? W RG zasiada 15 radnych i to się równa 15 jednomandatowym okręgom wyborczym.

Rada Gminy Postomino. Kto chce być radnym?

W dwóch okręgach wyborczych jest po jednym kandydacie na radnego, a to oznacza, że w tych okręgach wybory się nie odbędą i kandydaci uzyskają mandat radnego bez głosowania.

1 Miejscowość: Jarosławiec

  • ZIĘBA Łukasz Robert KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Jarosławiec 41 lat

2 Miejscowość: Nacmierz

  • CIEMNY Dominik Bogumił KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA Nacmierz 46 lat
  • DURA Janusz Ludwik KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KRUCZKOWSKIEGO Nacmierz 65 lat
  • LICNERSKI Grzegorz Henryk KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Nacmierz 41 lat
  • ZOSIUK Jacek Mirosław KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Nacmierz 56 lat

3 Miejscowości: Bylica, Rusinowo

  • CHRUSZCZ Mateusz Krystian KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Rusinowo 33 lata
  • OLZAK Andrzej KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Rusinowo 39 lat

4 Miejscowości: Jezierzany, Łącko, Wicko Morskie

  • KLINKOSZ Marcin Wojciech KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Jezierzany 33 lata
  • WRZESIEŃ Władysław Robert KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Łącko 53 lata

5 Miejscowości: Korlino, Królewko, Królewo

  • GALEK Mateusz Piotr KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Królewo 31 lat
  • ŻUKOWSKA Helena KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Korlino 40 lat

6 Miejscowości: Górsko, Marszewo, Złakowo

  • MAROSZEK Monika KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Górsko 34 lata
  • RUCHNIAK Anna Maria KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Marszewo 42 lata
  • STOŻEK-KOWALSKA Agnieszka KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Złakowo 67 lat

7 Miejscowości: Kłośnik, Postomino, Wykroty

  • CICHY PawełKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Postomino 44 lata
  • ZDRZENIECKI Paweł KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Postomino 47 lata

8 Miejscowość: Pieńkowo

  • PRUSKE Otylia Gabriela KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KRUCZKOWSKIEGO Pieńkowo 18 lat
  • RĄPALSKA Danuta Iwona KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Pieńkowo 57 lat

9 Miejscowości: Pieńkówko, Tyń

  • DYBIEC Małgorzata KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Pieńkówko 56 lat
  • KASICA Barbara KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Tyń 54 lat

10 Miejscowości: Chudaczewko, Mazów, Wilkowice

  • PAKOS Daniel Mariusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Wilkowice 56 lat
  • SAWICKI Piotr Edmund KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Mazów 53 lata

11 Miejscowość: Staniewice

  • PAŹ Zygmunt Bogdan KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Staniewice 63 lata
  • SIL Renata KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Staniewice 53 lat

12 Miejscowości: Nosalin, Pałowo, Pałówko

  • FRANCZAK Mariusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Pałówko 51 lat
  • KUKOWSKA Alicja Urszula KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Pałowo 60 lat

13 Miejscowość: Pieszcz

  • KRUCZKOWSKI Michał Grzegorz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KRUCZKOWSKIEGO Pieszcz 36 lat
  • SKROCKI Kamil Alfred KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT PRZYSZŁOŚĆ Pieszcz 38 lat
  • ZIELONKA MonikaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Pieszcz 41 lat

14 Miejscowości: Chudaczewo, Masłowice, Ronino

  • LEMTIS Artur Konrad KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Ronino 38 lat
  • SPOCIŃSKI Dariusz Tadeusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Chudaczewo 55 lat
  • WAWRZYNIAK Grzegorz KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA Chudaczewo 42 lata

15 Miejscowości: Dzierżęcin, Kanin, Karsino, Wszedzień

  • GIL Krzysztof Mieczysław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BOJKOWSKIEGO Kanin 40 lat

Wybory samorządowe 2024. Kandydują na wójta, burmistrza w p....

Pierwsza sesja Rady Gminy Postomino w kończącej się kadencji samorządowej
Pierwsza sesja Rady Gminy Postomino w kończącej się kadencji samorządowej
+6 Zobacz galerię
Pierwsza sesja Rady Gminy Postomino w kończącej się kadencji samorządowej
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Niedziele handlowe mogą wrócić w 2024 roku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl

Polecane oferty

  1. CENEO.PL

    Black&Decker Pilarka łańcuchowa (PS7525-QS)

    399,99 zł
  2. CENEO.PL

    Bosch EasyHedgeCut 18-45 1 akumulator 2,0Ah 0600849H02

    419,87 zł
  3. CENEO.PL

    Bituxx Rozdrabniacz Ogrodowy Elektryczny Do Gałęzi 45mm

    400,00 zł
  4. CENEO.PL

    Stiga Park 500 WX (2F6130645/ST2P)

    25 989,00 zł
  5. CENEO.PL

    Handy Prime KCW1634

    439,00 zł
  6. CENEO.PL

    Stihl Rme 339 (63200112405)

    1 024,80 zł
Materiały promocyjne partnera

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Wróć na slawno.naszemiasto.pl Nasze Miasto