Kołobrzeg - Darłowo. Regaty Turystyczne Trzy Perły 2022. ZDJĘCIA, wyniki

Trzy Perły z Kołobrzegu do Darłowa

Za nami drugie regaty pn. Trzy Perły. Tym razem zawodnicy do przemierzenia mieli odcinek z Kołobrzegu do Darłowa i z powrotem. Jak mówi Waldemar Śmigielski - komandor Jach Klubu Królewskiego Miasta Darłowo - impreza ta urasta do głównego wydarzenia żeglarstwa morskiego na Środkowym Wybrzeżu.

- To dzięki wspaniałym ludziom organizującym te regaty oraz biorącym w nich udział - dodaje.

Oficjalne wyniki Regat Turystycznych "Trzy Perły" na trasie Kołobrzeg-Darłowo-Kołobrzeg

Klasa poniżej 10m długości:

1. "Marcinek 2" (Kołobrzeg)

2. "Beau 4" (Kołobrzeg)

3. "Difur" (Kołobrzeg).

Klasa 10-12m długości:

1. "Fujimo 4" (Kołobrzeg)

2. "Passadenia" (Ustka)

3. "Maxi Honey" (Kołobrzeg).

Klasa powyżej 12m długości:

1. "Barbara F" (Ustka)

2. "Dunajec" (Darłowo).

- Wiele jachtów znalazło się poza podium, ale nie wszyscy mogą wygrać. My dziękujemy wszystkim uczestnikom regat za wspólne żeglowanie - wspaniale było Was znów spotkać, a niektórych poznać. Gratulujemy zwycięzcom! Szansa na rewanż już we wrześniu - podsumowuje Waldemar Śmigielski.