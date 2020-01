Kolejne tablice zamocowano na Wschodnim Falochronie w Galerii Morskiej Darłowa [ZDJĘCIA]

Śledztwo w sprawie śmierci dzieci, które utonęły w Darłówku Zachodnim. Jest ważna opinia biegłego

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego utonięcia trójki dzieci w Darłowie. Mowa o tragedii, która wydarzyła się podczas wakacji w 2018 roku. I mimo, że minęło już ponad rok od wszczęcia śledztwa to nie zapadły decyzje, co do losów tego postępow...