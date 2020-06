Kolejne laptopy trafiły do czterech szkół gminy Malechowo [ZDJĘCIA]

- Dzięki temu zasilono nasze szkoły łącznie 35 laptopami, które w formie użyczenia trafiły do uczniów. W dobie zajęć zdalnych dzieci, które do tej pory nie dysponowały sprzętem komputerowym, mogą uczestniczyć w lekcjach on-line. Po powrocie uczniów do szkół, wrócą do nich też komputery, które będą użytkowane w placówkach - mówi Radosław Nowakowski, wójt gminy Malechowo.

Środki finansowe pozyskano w ramach programu Zdalna Szkoła+ Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.