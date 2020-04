Kolarstwo. Rozmowa z trenerem Marcinem Adamów o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich

Rozmowa z Marcinem Adamów, trenerem juniorskiej kadry Polski w kolarstwie i szkoleniowcem Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska

Co sądzisz o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich na 2021 rok?

Marcin Adamów: Mówiąc ogólnie to z tym problemem boryka się cały świat. Każdy musi sobie z nim poradzić, bo koronawirus uderza wszędzie. Z punktu widzenia zdrowotnego uważam, że przełożenie Igrzysk Olimpijskich to bardzo dobra decyzja zarówno dla sportowców i kibiców. Bo organizowanie Igrzysk na przykład bez publiczności mija się z celem. Dwie zawodniczki - Daria Pikulik i Marlena Karwacka - z Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska mają zapewniony wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Co z ich perspektywy oznacza zmiana daty tej imprezy?

Marcin Adamów: Patrząc na Darię Pikulik to należy powiedzieć, że z punktu widzenia jej sportowej formy, Igrzyska powinny się odbyć w tym roku. Daria włożyła wiele pracy i wyrzeczeń w to, aby uzyskać świetną - światową dyspozycję. Potwierdziła ją medalem mistrzostw świata seniorskich w Berlinie. Z kolei dla Marleny Karwackiej nowy termin jest, jak najbardziej do "przyjęcia". W 2019 roku zawodniczka ta zrobiła świetny postęp i trener kadry - Daniel Meszka liczy, że w 2020 i 2021 roku wykona kolejne kroki do przodu. Rozmawiałem z nią i mówi ona, że Igrzyska Olimpijskie 2021 roku są dla niej: "W porządku".

Przełożenie Igrzysk Olimpijskich o rok...

Marcin Adamów:To wiele problemów natury czysto trenerskiej. Aktualnie zawodniczki trenują w domach - stacjonarnie - indywidualnie na zasadzie podtrzymania formy fizycznej. Koronawirus wywrócił - także - sport do góry nogami. Przykładowo wraz z kolarkami z kadry Polski miałem być w marcu we Włoszech i były tam planowane starty w zawodach. W kwietniu miałem być na zgrupowaniu kadry w Holandii. Oczywiście to wszystko zostało odwołane i czekamy, podobnie jak inni sportowcy na świecie i trenerzy, aż sytuacja z COVID-19 zostanie opanowana.

Treningi w dalszej części sezonu?

Marcin Adamów:Ciężko cokolwiek powiedzieć z uwagi na to co się dzieje. To temat rzeka. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Na pewno niedługo trzeba będzie usiąść do stołu i zaplanować dalszą część sezonu i przygotowania do kolejnego. Nie jest to łatwe, ale inni mają takie same dylematy. Dziękuję za rozmowę Termin Igrzysk Olimpijskich w Tokio Igrzyska Olimpijskie zostały przełożone. Odbędą się w dniach: 23 lipca – 8 sierpnia 2021 roku, a Igrzyska Paraolimpijskie: 24 sierpnia - 5 września 2021 roku.

