Kluby będą miały obciętą dotację na sport w p. sławieńskim

Kluby w powiecie sławieńskim, w większości, nie prowadzą treningów. Zawieszone są rozgrywki piłkarskie. W przypadku tych ostatnich decyzja o dalszym ich losie ma zostać podjęta do 11 maja. I tutaj może być tak, że sezon zostanie dograny lub zakończony tak, jak aktualnie wyglądają tabele. Wówczas zweryfikowane zostały by awanse do wyższych lig i najprawdopodobniej nie było by spadków. Takie rysują się dwa scenariusze i ten ostatni - jak mówi jeden z działaczy ZZPN - jest bardziej prawdopodobny.

Z drugiej strony mamy kluby sportowe, które w większości nie prowadzą działalności. Co to oznacza w praktyce jeśli chodzi o subwencję, którą otrzymują na swoją działalność w konkursie na sport od samorządów?

- Skoro kluby nie prowadzą działalności i nie generują kosztów to muszą się liczyć z tym, że dotacja zostanie pomniejszona - mówi Radosław Głażewski, wójt gm. Darłowo. Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna podkreśla, że w umowie z każdym klubem jest wpisane, że pieniądze są przyznane na określone zadania, które muszą być zrealizowane. - Koronawirus powoduje, że kluby stoją. Nie ma meczy piłkarskich, nie ma wyjazdów, nie ma generowania kosztów - akcentuje włodarz. Inne samorządy komentują tę kwestię identycznie. Wszędzie podkreśla się też, że nie zostało jeszcze wyliczone ile kluby będą musiały zwrócić środków.