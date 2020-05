Klub Biegacza Darłowskie Charty wystartował w Wings for Life World Run 2020 [ZDJĘCIA]

W niedzielę - 3 maja 2020 roku, to czas Wings for Life World Run! Klub Biegacza Darłowskie Charty uczestniczył w tym wydarzeniu. Charty pobiegły na trasie: Darłowo - Darłówko w Wings for Life World Run z aplikacją dla tych, którzy nie mogą. Bo biegi masowe odwołano z uwagi na zagrożenie koronawirusowe.

Uzyskane wyniki z aplikacją: Maciej Rudnikowski 31,04km

Krzysiek Płoski 3️0️,0️1️km

Emil Gawęda 2️5️,4️9️ km

Maksymilian Klekociuk 2️5️,1️0️ km

Robert Siemiątkowski 2️5️,0️0️ km

Maciej Orłowski 2️1️,9️0️ km

Grzegorz Olszar 2️1️,2️5️ km

Sylwester Wierzbicki 2️1️,1️4️ km

Małgorzata Mieczkowska 2️0️,2️4️ km

Monika Breszka 2️0️,2️4️ km

Wioleta Nowak 1️7️,2️9️m

Tomasz Szkatulski 1️6️,4️6️ km

Urszula Panek 1️5️,2️5️ km

Karolina Szkatulska1️5️,0️1️ km

Emilia Polechońska 1️3️,3️2️ km

Paweł Breszka 1️2️,9️4️km