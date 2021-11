Jeśli chcesz zostać świętym Mikołajem i spełnić marzenia jakiegoś dziecka, to jest ku temu okazja. Do 13 grudnia 2021 r. zbierane jest wszystko to, o czym marzą podopieczni milusińscy. Upominki można przynieść do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Gdańska 18 a.

Osoby chętne do wsparcia akcji mogą skontaktować się panią Agatą Majchrzak, koordynatorką akcji z GOPS - tel. 785-974-112.