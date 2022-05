KAS: Nielegalna bimbrownia w powiecie sławieńskim ZDJĘCIA

Nielegalny alkohol w powiecie sławieńskim

- Podczas przeszukania ujawniono oraz zabezpieczono linię produkcyjną do wytwarzania alkoholu. Zabezpieczyliśmy prawie 6,5 l alkoholu etylowego o różnej mocy wytworzonego w tej bimbrowni: 0,9 l o mocy 70%, 1,59 l o mocy 40%, 2,13 l o mocy 80%, 1,75 l o mocy 30% - wylicza Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy KAS w Szczecinie.

Funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspierali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

- Teraz wyjaśniamy co mężczyzna robił z wyprodukowanym alkoholem. Gotowy już wyrób trafi do biegłego, który zbada, czy zabezpieczona substancja nie jest niebezpieczna dla zdrowia - dodaje Małgorzata Brzoza. - Mężczyźnie zajmującemu się tym nielegalnym procederem grozi postępowanie karne. Może mu grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawieniem wolności do 1 roku. O wysokości kary w tych przypadkach zadecyduje sąd.