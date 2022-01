Karwice. Renault uderzył w przydrożne drzewo. Pan z auta pijany i... - 01.01.2022 r. ZDJĘCIA

Groźnie na drodze w okolicy Karwic - 01.01.2022 r.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód marki Renault Megane uderzył w przydrożne drzewo - informuje kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Nasi strażacy udzielili osobie z auta pierwszej pomocy i przekazali ją Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który dojechał na miejsce zdarzenia chwilę później. Poszkodowanym jest mężczyzna, który ostatecznie został zabrany karetką do szpitala.

Na miejscu działały dwa zastępy strażaków ze Sławna, Zespół Ratownictwa Medycznego i policja wyjaśniająca okoliczności zdarzenia.

- W pojeździe podróżował 30-latek, który miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Pan też został poddany testowi na narkotyki i tester wykazał amfetaminę. Pan został przewieziony do szpitala. Tam m.in. będzie miał pobraną krew do badań. Mężczyzna nie przyznał się do kierowania Renaultem i to też jest weryfikowane - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie.