Jezierzany w atmosferze święta cieszą się z inwestycji ZDJĘCIA

Radość w Jezierzanach

- Wykorzystanie obiektu będzie szersze niż tylko Świetlica Wiejska, chcemy wykorzystać turystyczny potencjał tej miejscowości. Lokalizacje wzdłuż trasy rowerowej Velo Baltica - mówi Janszu Bojkowski, wójt gm. Postomino. - Zagospodarowaliśmy teren w ten sposób, że oprócz samego obiektu świetlicowego, stworzyliśmy również tereny do rekreacji i sportu. Powstało boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Jest plac zabaw dla dzieci, teren zielony, oraz kawałek gruntu do zagospodarowania.

Sołtys Jezierzan Arkadiusz Belt podziękował wszystkim, dzięki którym powstała świetlica w Jezierzanach oraz za pomoc przy organizacji otwarcia świetlicy. Zwrócił się również do ks. proboszcza z prośbą o poświęcenie obiektu.

- Dziękuję Wam za cierpliwość, za wyrozumiałość, za to że wytrwaliście, ale przede wszystkim dziękuję Wam, za to że nie baliście się marzyć. Dziękuję Wam i chcę powiedzieć, że ten obiekt, ten dom kultury, to miejsce kultury, będzie takim jakim Wy będziecie go tworzyć. Znam Was i wiem, że nie tylko dacie życie temu miejscu ale sprawicie, że będzie miało duszę. Gratuluje całej Radzie Sołeckiej z Sołtysem na czele. Arku, dzisiaj możesz być bez karnie szczęśliwy - mówił Władysław Wrzesień, radny okręgu Łącko, Jezierzany