Jezierzany cieszą się z inwestycji za prawie 2 miliony zł ZDJĘCIA. Było cięcie wstęgi

Radość w Jezierzanach

W oficjalnej części uroczystego dnia w Jezierzanach udział wzięli zaproszeni goście. Starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski wraz z zastępcą Aleksandrą Kurek, płk. Marek Mroczek komendant 6 Wojskowego Obszaru Gospodarczego w Ustce, przewodniczący Rady Gminy Postomino Daniel Pakos, radny okręgu Łącko, Jezierzany Władysław Wrzesień, radni i sołtysi z Gminy Postomino, syrektorzy szkół z terenu gminy, dyrektor biblioteki w Postominie, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Bogdan Szlawski, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie Marek Leśniewski, pracownicy Urzędu Gminy Postomino, ks. proboszcz Andrzej Bagiński. Przedstawiciele Rady Sołeckiej Jezierzany, mieszkańcy Jezierzan oraz gospodarz Sołtys Jezierzan Arkadiusz Belt.

Inwestycja powstałe w 100% ze środków gminy i wyniosła 1 900 000 zł i wyposażenie około 100 000 zł.

- Wykorzystanie obiektu będzie szersze niż tylko Świetlica Wiejska, chcemy wykorzystać turystyczny potencjał tej miejscowości. Lokalizacje wzdłuż trasy rowerowej Velo Baltica - mówi Janszu Bojkowski, wójt gm. Postomino. - Zagospodarowaliśmy teren w ten sposób, że oprócz samego obiektu świetlicowego, stworzyliśmy również tereny do rekreacji i sportu. Powstało boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Jest plac zabaw dla dzieci, teren zielony, oraz kawałek gruntu do zagospodarowania.