Jesienią przez covid może czekać nas jazda bez trzymanki - uważa Tomasz Walasek, dyrektor szpitala w Sławnie

Tomasz Walsek, dyrektor sławieńskiego szpitala niedawno wrócił do zdrowia po ciężko przebytym covidzie. W jego opinii, trzecia dawka szczepionki którą wcześniej przyjął, chociaż nie uchroniła go przed zakażeniem, to ocaliła życie.

Dyrektor, który przymierza się do czwartej dawki szczepionki, zaleca ten krok wszystkim niezdecydowanym. Podkreśla, że do szpitala w Sławnie trafiają pojedyncze przypadki chorych na Covid-19. To niewiele, jeśli porówna się do szczytu zachorowań w ubiegłym roku, ale do odtrąbienia zwycięstwa nad chorobą droga daleka, tym bardziej, że w opinii dyrektora szpitala skala problemu już teraz jest większa, niż pokazują statystyki.