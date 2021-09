Jesień na rynku w Sławnie. Czas zapasów. Zobaczcie co i za ile kupicie? ZDJĘCIA Czas wekowania słoików

Targowisko w Sławnie

Ewidentnie jesień zagościła na targowisku w Sławnie. Widać to po asortymencie oraz po cenach, a te delikatnie drgają w górę. Zobaczcie sami na zdjęciach.

Na fot. targowisko z - dnia 28.09.2021 roku - wtorku. Handel rozpoczyna się ok. godz. 7 i trwa do ok. 13. Oprócz owoców i warzyw znajdziecie tu też rzeczy typowo z tzw. pchlego targu. Serdecznie je polecamy, bo niektóre są przepiękne i do tego w umiarkowanych cenach. Na targu też pojawia się coraz więcej pasjonatów numizmatyki i takie rarytasy też tu dostaniecie.