Jedna z największych budowli w Darłowie. Byliśmy w środku ZDJĘCIA

Darłowo - niezwykła budowla

Nasi reporterzy wybrali się zobaczyć jak wygląda wnętrze elewatora. Prezentujemy to na zdjęciach. Bardziej przypomina on reaktor atomowy po wycieku uranu, niż miejsce, gdzie trafiało zboże. Leszek Dydyna dodaje, że elewator kupił w takim stanie, jak prezentujemy na fotografiach.

Elewator z Darłowa z 1941 roku

W 1941 roku, w nadmorskim Darłowie rozpoczęła się budowa portowego elewatora zbożowego. Stawiali go jeńcy z tutejszego obozu przymusowej pracy - Francuzi, Rosjanie, Jugosłowianie. Jak na ówczesne czasy to kolos - podziemia plus dziewięć pięter w górę. W swoich pamiętnikach pierwszy powojenny burmistrz Darłowa, Stanisław Dulewicz tak opisał jeńców, których widział tutaj w trakcie II wojny światowej: „Od czasu do czasu na ulicach miasta spotykałem w brudnych i obszarpanych szynelach niemożliwie wychudzone chodzące szkielety - jeńców rosyjskich, którzy w liczbie paru tysięcy byli zatrudniani w dokach umieszczonych w sąsiedztwie elewatorów zbożowych”.