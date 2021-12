Jarosławiec, Sławno, Darłowo. Zapraszamy na Bieg Mikołajkowy i imprezy Mikołajkowe 2021 - ZDJĘCIA

XX Bieg Mikołajkowy w Jarosławcu 2021

Impreza startuje w sobotę - 4 grudnia 2021 w nadmorskim Jarosławcu.

SEKRETARIAT:

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B - czynny od godz. 9:00;

odbiór numerów startowych:

- do godz. 10.45 - obiór kart startowych dzieci i młodzież;

- do godz. 12.00 – Nordic Walking;

 - do godz. 12.30 – Bieg główny.

TRASA:

- Uliczkami Jarosławca, ze startem i metą w okolicach latarni morskiej, ul. Szkolna – bruk, asfalt, dukt leśny,

droga szutrowa,