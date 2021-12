Darłowo się zmienia

Zmiany w Darłowie to polityka tutejszej Rady Miejskiej i burmistrza Arkadiusza Klimowicza. Samorząd darłowski stawia na rozwój turystyki i przyciągnięcie inwestorów, którzy mają wynieść kurort na wyższy pułap. W zamyśle nowe - luksusowe miejsca - mają przyciągnąć do Darłowa zamożniejszych turystów, a przy okazji to także dodatkowe miejsca pracy.