Jakie są stawki za śmieci w powiecie sławieńskim na 2020 rok? [RAPORT]

Od 1 stycznia 2020 roku mieszkańcy Darłowa płacą drożej za śmieci. W 2019 r. było 6 zł dla śmieci segregowanych i 12 zł dla niesegregowanych. Zaś w 2020 r. jest 11 zł za śmieci segregowane i 44 zł w przypadku ich niesegregowania. Mieszkańcy Darłowa są rozliczani za śmieci na podstawie zużytej wody (czyli przyjmie się teraz np. stawkę 6 zł od metra sześciennego zużytej wody) w gospodarstwie domowym na cele bytowe. W uchwale podwyżkowej wprowadzenie tej metody oceniło się jako dobre rozwiązanie i miarodajne. Skąd podwyżka? Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa zaznacza, że system gospodarki odpadami musi się bilansować na zero. Mówi, że rygory narzucane gminom (we wrześniu 2019 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach narzucająca gminom częstotliwość odbioru odpadów i maksymalne stawki opłat plus wzrost opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska ze 170 zł za tonę, a w 2020 roku będzie to 270 zł za tonę) odgórnie plus podniesienie cen na składowiskach odpadów równa się temu, że samorząd musiał skorygować stawkę. Nowe stawki za pojemniki przy segregacji odpadów: - 120 litrów - 5,90 zł - 240 litrów - 11,80 zł - 1100 litrów - 54,15 zł - za 1 worek o poj. 60 litrów - 8,45 zł - za 1 worek o poj. 120 litrów - 16,90 zł Jeśli odpady nie są segregowane - nowe stawki za pojemniki: - 120 litrów - 23,60 zł - 240 litrów - 47,20zł - 1100 litrów - 216,60 zł - za 1 worek o poj. 60 litrów - 33,80 zł - za 1 worek o poj. 120 litrów - 67,60 zł Dodajmy, że w Darłowie zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Tu stawka wynosi 9,70 zł. Ponadto Rada Miasta z systemu wykluczyła te miejsca (np. domki letniskowe), gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Oceniono, że 169,30 zł rocznie - maksymalna stawka - nie pokryła by kosztów odbioru śmieci. Co to oznacza w praktyce? Wykluczone podmioty muszą same zawrzeć umowę na odbiór śmieci z np. firmą za to odpowiadającą.

