Jak się bawiło Sławno na koncercie Golec uOrkiestry? - nowe ZDJĘCIA

Inne zdjęcia z koncertu Golec uOrkiestry w Sławnie

To był kapitalny finał 52 Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie. Koncert zespołu Golec uOrkiestra. Po jego zakończeniu zespół jeszcze długo rozdawał autografy i wykonywał pamiątkowe selfiaki ze swoimi fanami. To była też okazja do krótkich rozmów. Bracia Golec uspokajali wszystkich mówiąc, że i tak nocują w powiecie sławieńskim, a więc każdy chętny otrzyma autograf lub będzie miał pamiątkowe zdjęcie.