Jachtem z Darłowa dookoła Bałtyku. Wspaniały rejs ZDJĘCIA

Rejs dookoła Bałtyku

Z relacji darłowskich żeglarzy wynika, że obecnie opuścili oni wody Szwecji i jachtem "Sekstant" kierują się w stronę Bornholmu. To już V etap rejsu, w którym na poszczególnych odcinkach zmieniają się załogi. Łącznie w wyprawie biorą udział 32 osoby, w tym komandor honorowy Leszek Walkiewicz - darłowski podróżnik, fotograf i historyk, który w latach 80-tych opłynął świat. Jest też Waldemar Śmigielski - kierownik referatu sportu i rekreacji Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Żeglarze swoją przygodę rozpoczęli w połowie czerwca. Wyruszyli z Darłowa w kierunku Ustki, Władysławowa, Helu. Potem z Helu przez Litwę, Łotwę, Estonię. Odwiedzili też porty w Finlandii i Szwecji. Teraz docierają do Danii. Jak to zwykle bywa podczas takich wypraw, także i tym razem nie zabrakło przygód. Po dopłynięciu do jednego z portów załoga utknęła na mieliźnie, na szczęście udało się z niej zejść.