Jacht SY Sekstant z Darłowa opłynął Bałtyk. Odwiedził dziewięć krajów i przepłynął ponad 1,4 tys. mil

Pięć etapów, 37 portów, 9 krajów, 46 dni, 31 osób i jedno morze- Bałtyk - te krótkie zestawienie liczb obrazuje skalę, ale nie oddaje atmosfery i wyzwania, jakie załoga jachtu SY Sekstant podjęła podczas rejsu dookoła Bałtyku. Wyprawa na 12-metrowym pełnomorskim jachcie, zorganizowana przez Jacht Klub Królewskiego Miasta Darłowo trwała ok. półtora miesiąca, ale przygotowania do niej przez kilka lat.

- Cała historia rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy w mojej głowie zrodził się pomysł, że skoro byliśmy już w różnych portach i w różnych krajach i opływaliśmy różne wyspy, to czas byłoby opłynąć nasz Bałtyk. Bo wbrew opiniom, że Bałtyk to kapryśne i trudne morze, my je bardzo lubimy. Dwa lata zajęły nam prace nad przygotowaniem jachtu, który wynajęliśmy z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie