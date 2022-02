IV-ligowa Wieża Postomino ma nowego prezesa. Roszada

Nowy prezes Wieży Postomino

39-letnie Aleksander Klyta z Nacmierza (gm. Postomino) jest managerem sportu po AWF-ie w Katowicach. W różnych klubach pracował, jako skaut [m.in. w GKS Jastrzębie], czy manager w Niemczech.

- Funkcji prezesa jeszcze nie piastowałem, ale sądzą, że sobie poradzę - mówi Aleksander Klyta.

Prywatnie [żonaty - trójka dzieci; zainteresowania: sport, ekonomia] jest przedsiębiorcą branży turystycznej i rozwijaniu swojej firmy poświęcił ostatnie lata. Jak ocenia to, co zastał w Wieży?

- Przyszłość klubu jest bardzo obiecująca. Jest duże wsparcie samorządu: Gminy Postomino i to nasz główny sponsor - mówi Aleksander Klyta. - Na półmetku IV ligi plasujemy się na ósmym miejscu. Zimą na wielkie wzmocnienia nie ma co liczyć, bo w tym okresie jest trudniej pozyskać zawodników. Mimo to na zakończenie sezonu chcemy się znaleźć w pierwszej piątce IV ligi. Taki cel sportowy stawiamy przed zespołem i trenerem, którym nadal jest Damian Kotłowski - dodaje nowy prezes.