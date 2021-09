IV liga ZZPN: Darłovia Darłowo - Flota Świnoujście i inne wyniki ZDJĘCIA, WIDEO

Darłovia Darłowo - Flota Świnoujście 0:3 (0:2)

Później Darłovia Darłowo próbowała znaleźć swoją okazję na wyrównanie, ale w 42 minucie fatalny błąd przydarzył się jej przy wyprowadzaniu piłki na ok. 25 metrze przed swoją bramką. Niedokładne zagranie jednego z darłowiaków przejął Kostiantyn Karaman i pognał z piłką na bramkę Kotasa. Karaman płaskim strzałem nie dał szans miejscowemu bramkarzowi i 0:2 ustawiło mecz. W II odsłonie Flota "grała swoje" i jeszcze podwyższyła wynik kwadrans po przerwie. Darłovia szukała swojej szansy choćby na gola honorowego, ale przyjezdni na to jej nie pozwolili. Trener Darłovii - Mateusz Kaźmierczak próbował wprowadzać świeżych graczy na murawę, ale to nie zmieniło obrazu gry.