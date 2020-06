Imieniny Mikołaja. Kiedy są imieniny Mikołaja? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Wierszyki imieninowe dla Mikołaja

Jaki jest Mikołaj?

Imię Mikołaj ma pochodzenie greckie. Imieniny Mikołaja wypadają 1, 14 lutego, 21 marca, 9, 19 maja, 2, 18 czerwca, 9 lipca, 10, 25 września, 13 października, 12, 13 listopada oraz 6 grudnia.

Mikołaj jest osobą ambitną i nietuzinkową. Ma określony cel w życiu, do którego dąży za wszelką cenę. Cechuje go odwaga i pewność siebie. Ma małe grono zaufanych znajomych. Jest skryty i ciężko jest mu zawierać nowe znajomości. Nie lubi być wylewny i rzadko zwierza się ze swoich rozterek. W pracy jest sumienny i wykonuje wszystkie powierzone mu obowiązki. Jest inteligentny i lubi korzystać ze swojej szerokiej wiedzy. Jest opanowany i odporny na kryzysowe sytuacje. Lubi czuć rywalizację pomiędzy współpracownikami.

Życzenia na imieniny Mikołaja

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Mikołajowi, bo nie mieszka w Sławnie, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

