Imieniny Eugeniusza. Kiedy są imieniny Eugeniusza? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Życzenia i wiersze na imieniny

Jaki jest Eugeniusz?

Imię Eugeniusz ma pochodzenie greckie. Imieniny Eugeniusza wypadają 2 czerwca, 8, 13 lipca oraz 13 listopada.

Eugeniusz jest osobą ciekawą świata i swojego otoczenia. Jest typem introwertyka, który woli trzymać się w cieniu i zachowuje większość swoich myśli dla siebie. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ jest osobą nieśmiałą i skrytą. W pracy jest drobiazgowy i skrupulatny. Jest typem zadaniowca, który stopniowo wykonuje swoje obowiązki.

Życzenia na imieniny Eugeniusza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Eugeniuszowi, bo nie mieszka w Sławnie, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Wybrane kwiaciarnie w Sławnie

💐 Kwiaciarnia Cora