Do Szpitala Powiatowego w Sławnie trafił pacjent z podejrzeniem koronawirusa. Jest wynik badania

Szpital Powiatowy w Sławnie był postawiony na równe nogi we wtorek - 24 marca 2020 r.. To efekt tego, że trafił tutaj [przed południem] pacjent z podejrzeniem koronawirusa. W ekspresowym tempie pobrano mu wymaz i przewieziono do laboratorium w Szczecinie. Tomasz Walasek [NA ZDJĘC...