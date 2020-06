Groźny pożar w Sławsku, na miejscu zastępy strażackie z różnych miejscowości ZDJĘCIA

W Sławnie po godzinie 22 apteki nie dyżurują. Odsyłają np. do Słupska

Kłopot i to poważny. Czytelniczka zasygnalizowała, że apteki w Sławnie dyżurują w godzinach: 8 - 22. A to oznacza, że w Sławnie nie ma całodobowego dyżuru aptekarskiego. Niektóre z aptek odsyłają do Słupska. W czym problem?