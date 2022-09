Groźny pożar w Janiewicach gasiło aż 7 zastępów strażackich ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

W miejscowości Janiewice (gm. Sławno) doszło do groźnego pożaru budynku gospodarczego z drewna. Przylegał on do innego budynku, a ten do domu mieszkalnego. Strażacy mówią, że udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Do pożaru doszło w poniedziałek - 5 września 2022 r. popołudniu.