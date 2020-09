Groźnie w Malechowie. Motocyklista w szpitalu ZDJĘCIA

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków na drodze. W efekcie zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył motorem w jadącego z naprzeciwka Volkswagena Passata - relacjonuje asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Motocyklistą okazał się 41-latek z Norwegii. Został on zabrany karetką do szpitala w Koszalinie. Uskarżał się na ból brzucha i nogi.

Policjantka mówi jeszcze, że Volkswagenem kierował 43-latek z Ukrainy. W aucie jechał też pasażer - 33-latek. Według asp.Warczak ci ostatni nie odnieśli groźnych obrażeń.

Na miejscu działali też strażacy. Do zdarzenia drogowego, na DK6 w okolicy Malechowa - doszło w sobotę - 5 września przed południem.