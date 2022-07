Gmina Sławno. Tragiczna śmierć 34-letniego kierowcy ZDJĘCIA

Śmiertelny wypadek w gminie Sławno - DK6

- Z nieznanych przyczyn Citroen Berlingo, kierowany przez 34-latka z Gdańska, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył bokiem w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło w okolicy Noskowa, na krajowej drodze numer 6, w godzinach rannych. Wypadek miał miejsce na łuku drogi krajowej - relacjonuje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Trwa ustalanie co przyczyniło się do tego, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem.- zaznacza policjantka.

Na miejscu działały 3 zastępy strażackie ze Sławna i OSP Wrześnica, policja, Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Gdy nasi strażacy dojechali na miejsce zdarzenia to w środku samochodu był zakleszczony kierowca. Mężczyzna był nieprzytomny. Przy pomocy sprzętu do cięcia blach kierowca został wydobyty z pojazdu i przekazany ratownikom medycznym. Ci, przez około pół godziny, próbowali przywrócić czynności życiowe poszkodowanego - informuje mł. kpt. Piotr Grudzień z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - Niestety, ale się to nie udało.