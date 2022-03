Gmina Sławno pomaga uchodźcom z Ukrainy ZDJĘCIA - trwają dwie akcje

Gmina Sławno - pomoc Ukrainie

We wtorek - 8 marca 2022 do godz. 15:00 wolontariusze kwestują w sklepach Intermarche i Biedronka w Sławnie.

Codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Sławno można wrzucić datek do puszki w Punkcie Obsługi (wysoki parter). W najbliższy piątek - 11 marca również w sklepach Intermarche i Biedronka znajdziecie Państwo wolontariuszy, a w nadchodzący weekend we wsiach na terenie Gminy Sławno.

Równolegle trwa zbiórka darów rzeczowych. Dary serca przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-17.00 w świetlicy wiejskiej w Kwasowie.