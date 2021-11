Gmina Sławno nagrodzona za dużą liczbę zaszczepionych mieszkańców

Symboliczny czek opiewający na ćwierć miliona złotych przekazał Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w asyście posła Czesława Hoca.

Konkurs premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. Wskaźnik zaszczepienia w tym okresie w gminie Sławno wyniósł 7,00.

Na dziś liczba w pełni zaszczepionych mieszkańców Gminy Sławno to 3.574 osoby, co stanowi 40,4 proc. wszystkich osób zameldowanych na naszym terenie.