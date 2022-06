Gmina Sławno. Cysterna z olejem napędowym zatrzymała się w rowie ZDJĘCIA

Groźnie - gm. Sławno - DK6

- Z nieznanych przyczyn kierowca ciężarowej cysterny zjechał do rowu. Miało to miejsce w okolicy Warszkowa na krajowej drodze numer 6 - informuje st. kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta PSP w Sławnie. - Nikt nie został poszkodowany, nie doszło też do rozszczelnienia się cysterny z olejem napędowym.

Na miejscu działały cztery zastępy strażackie - 3 x PSP Sławno i OSP Sławsko. Była też policja wyjaśniająca okoliczności zdarzenia.